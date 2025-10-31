الصحة العالمية: 17 دولة إفريقية تسجّل 2862 إصابة بجدري القردة و17 وفاة خلال 6 أسابيع

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن 17 دولة إفريقية شهدت انتقالًا نشطًا لمرض جدري القردة خلال الأسابيع الستة الماضية، مسجلة 2862 إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها 17 حالة وفاة، وذلك خلال الفترة من 14 سبتمبر حتى 19 أكتوبر 2025.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن ماليزيا وناميبيا وهولندا والبرتغال وإسبانيا سجّلت لأول مرة إصابات بالسلالة الفرعية "آي.بي" من جدري القردة، في تطور جديد على خارطة انتشار المرض منذ آخر تقرير صادر عنها.
وينتقل جدري القردة عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق، ويسبب أعراضًا تشبه الإنفلونزا إضافة إلى تقرحات جلدية مليئة بالقيح، ورغم أن الإصابة به غالبًا ما تكون خفيفة، إلا أنه قد يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.
وتواصل المنظمة الدولية متابعة الوضع الصحي عن كثب، داعية الدول إلى اتخاذ تدابير احترازية مشددة، ورفع مستوى التأهب لمواجهة الانتشار المتجدد للمرض.