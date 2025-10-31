الصحة العالمية: 17 دولة إفريقية تسجّل 2862 إصابة بجدري القردة و17 وفاة خلال 6 أسابيع

وينتقل جدري القردة عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق، ويسبب أعراضًا تشبه الإنفلونزا إضافة إلى تقرحات جلدية مليئة بالقيح، ورغم أن الإصابة به غالبًا ما تكون خفيفة، إلا أنه قد يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.