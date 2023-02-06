هزة ارتدادية قوية جديدة تضرب جنوب تركيا ويشعر بها سكان حلب وحمص

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بوقوع هزة ارتدادية مساء أمس الاثنين، شعر بها سكان حلب وحمص، ومصدرها مدينة كهرمان مرعش جنوب تركيا.
وتفصيلاً، أوضحت هيئة الزلازل التركية أن زلزالاً جديدًا ضرب ولاية كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا، بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
يذكر أن زلزالاً بقوة 7.7 درجة ضرب محافظة كهرمان مرعش في تركيا فجر أمس الاثنين؛ ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.
ووصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت. وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا؛ إذ تسببت بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.