القاهرة.. حقيقة ظهور سمكة قرش جديدة في خليج السويس

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ"سمكة قرش" في خليج السويس، وتبين لاحقًا أنها من نوع السمك الـ"راي"، وليست سمكة قرش كما تردد.
وقال الدكتور أمجد شعبان، الباحث بالمعهد القومي لعلوم البحار والمتخصص في أسماك القرش: إن السمكة التي ظهرت بخليج السويس بالفيديو المتداول هى سمكة "راي" وهي كثيرة الانتشار في هذه المنطقة ولا ينتج عن وجودها أي خطورة ولا تهاجم الإنسان.
وأشار شعبان إلى أن هناك نحو 44 نوعًا من أسماك القرش موجودة بالبحر الأحمر، وجميعها لا تهاجم الإنسان عدا 3 أنواع فقط التي يصدر منها خطورة في حالات نادرة كاتباع سلوك خاطئ من الإنسان أو من السمكة نفسها حال وجود الإنسان في أماكن نفوذ السمكة أو أماكن عميقة جدًا وكذلك أثناء فترة التزاوج.
وأوضح أن أنواع الأسماك الثلاثة هى: القرش المحيطي ذو طرف الزعنفة البيضاء، وقرش ماكو قصير الزعنفة، وقرش النمر، وجميعها لا خطورة منها إلا في حالات نادرة جدًا، مؤكدًا أن حوادث أسماك القرش تكاد لا تذكر ومحدودة جدًا مقارنة بهجمات القرش في جنوب أفريقيا وأستراليا.