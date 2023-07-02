القاهرة.. حقيقة ظهور سمكة قرش جديدة في خليج السويس

وأشار شعبان إلى أن هناك نحو 44 نوعًا من أسماك القرش موجودة بالبحر الأحمر، وجميعها لا تهاجم الإنسان عدا 3 أنواع فقط التي يصدر منها خطورة في حالات نادرة كاتباع سلوك خاطئ من الإنسان أو من السمكة نفسها حال وجود الإنسان في أماكن نفوذ السمكة أو أماكن عميقة جدًا وكذلك أثناء فترة التزاوج.