موجة الحر تُنْهي حياة أكثر من 500 في إسبانيا

تسبّبت موجة الحر التي ضربت إسبانيا لنحو عشرة أيام في مقتل أكثر من 500 شخص؛ بحسب ما أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، اليوم "الأربعاء"، خلال رحلة إلى المنطقة الشمالية من البلاد المتضررة من الحرائق.