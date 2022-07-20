موجة الحر تُنْهي حياة أكثر من 500 في إسبانيا
تسبّبت موجة الحر التي ضربت إسبانيا لنحو عشرة أيام في مقتل أكثر من 500 شخص؛ بحسب ما أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، اليوم "الأربعاء"، خلال رحلة إلى المنطقة الشمالية من البلاد المتضررة من الحرائق.
وذكر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال رحلة إلى منطقة أراغون الشمالية من البلاد المتضررة من الحرائق، أن موجة الحرّ التي ضربت إسبانيا لنحو عشرة أيام تسببت في مقتل أكثر من 500 شخص.
وطالب السكان بتوخّي الحذر الشديد، وحالة الطوارئ المناخية أمر واقع؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
واجتاحت إسبانيا موجةُ حر تؤثر على معظم أجزاء غرب أوروبا، أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق الأسبوع الماضي.
وأدت الموجة إلى اندلاع عشرات حرائق الغابات، فيما ظلت معظم مناطق البلاد في حالة تأهب مع وضع العديد من المناطق في الوسط والجنوب والغرب في حالة تأهب قصوى.