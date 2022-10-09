بعدما قتل 9 أشخاص.. فريق من 200 رجل في مواجهة النمر "آكل البشر"

قُتل نمر لُقّب بـ"آكل البشر" في تشامباران على يد الشرطة الهندية، بعدما تسبب بمقتل تسعة أشخاص على الأقل، خلال عملية كبيرة شارك فيها 200 شخص، بعضهم كان يتنقل على ظهر الفيلة، على ما أعلن مسؤولون الأحد.