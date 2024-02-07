"جابت العيد".. شاهد ما فعلته امرأة بمحطة وقود في أمريكا

حسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث حوالي الساعة السادسة مساء يوم 4 فبراير الجاري، في محطة وقود "سبيد واي" على الطريق السريع في منطقة لابلاتا بنيو مكسيكو، والتقطته كاميرا سيارة كان يقودها شخص نحو محطة الوقود، وقبل أمتار قليلة، يتفاجأ السائق بشاحنة شيفروليه رمادية صغيرة، تقودها امرأة وهي تدخل المحطة من الجانب الآخر بسرعة كبيرة، وقد فقدت السيطرة على السيارة تماماً، لتصطدم بمضخة الوقود وصندوق النقود وعمود يحمل المظلة، فتدمرهم جميعاً، لتخرج من الناحية الأخرى للمحطة وتصطدم بشجرة ضخمة.