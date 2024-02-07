"جابت العيد".. شاهد ما فعلته امرأة بمحطة وقود في أمريكا
هذه المرأة الأمريكية "جابت العيد"، حيث كشف فيديو مرعب عن اللحظة التي فقدت فيها السيطرة على شاحنتها الصغيرة، بسبب السرعة الكبيرة، واصطدمت بمحطة وقود في ولاية نيو مكسيكو، مما أدى إلى تدميرها بالكامل.
حسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث حوالي الساعة السادسة مساء يوم 4 فبراير الجاري، في محطة وقود "سبيد واي" على الطريق السريع في منطقة لابلاتا بنيو مكسيكو، والتقطته كاميرا سيارة كان يقودها شخص نحو محطة الوقود، وقبل أمتار قليلة، يتفاجأ السائق بشاحنة شيفروليه رمادية صغيرة، تقودها امرأة وهي تدخل المحطة من الجانب الآخر بسرعة كبيرة، وقد فقدت السيطرة على السيارة تماماً، لتصطدم بمضخة الوقود وصندوق النقود وعمود يحمل المظلة، فتدمرهم جميعاً، لتخرج من الناحية الأخرى للمحطة وتصطدم بشجرة ضخمة.
وأدى الحادث إلى انفجار هائل مصحوب بسحب من الدخان المتصاعدة وانهيار مظلة المحطة.
وللهروب من موقع الانفجار، سارع السائق شاهد العيان إلى العودة إلى الخلف وتوقف عند مكتب بريد قريب من محطة الوقود.
ونقل موقع "ستوريفل" عن شاهد العيان، أنه أسرع إلى الشاحنة وساعد المرأة على الخروج منها ولحسن الحظ لم تصب إلا بجروح خفيفة.
وتُظهر لقطات أخرى شاركها أحد السكان المحليين الذين يعيشون بالقرب من محطة الوقود آثار الحادث المروع، وقد تناثر الحطام في جميع أنحاء المنطقة، وتحطم هيكل محطة الوقود، ولحقت أضرار جسيمة بالشاحنة الصغيرة.
وحسب شرطة نيو مكسيكو: "فإن المرأة التي كانت تقود السيارة قد أصيبت بنوبة صرع أثناء إخراجها من السيارة.. ويجري التحقيق لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادث".