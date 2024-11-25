بريطانيا.. إصدار 200 تحذير من فيضانات وتعطّل حركة السفر بسبب تداعيات العاصفة

أُغلقت طرق وخطوط السكك الحديدية في بريطانيا اليوم، بعد أن ضربت العاصفة "بيرت" البلاد في مطلع الأسبوع، مما تسبب في فيضانات واسعة النطاق ومقتل أربعة أشخاص.
وأصدرت السلطات أكثر من 200 تحذير من الفيضانات في جميع أنحاء إنجلترا وويلز، كما ألغيت حركة القطارات من لندن إلى الجنوب الغربي وتعطلت بشدة خدمات السكك الحديدية في وسط إنجلترا.
وأغلقت طرق رئيسة في نورثهامبتونشاير وبريستول، وتسببت أشجار اقتلعتها العاصفة وسقطت على خطوط السكك الحديدية في وقف الحركة بين لندن ومطار ستانستيد رابع أكثر المطارات ازدحامًا في بريطانيا.
وضربت العاصفة "بيرت" بريطانيا في وقت متأخر من يوم الجمعة، وأتت معها بثلوج وأمطار ورياح العاتية.
وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا من هبوب رياح قوية على شمال أسكتلندا اليوم، حيث قال: "إن العاصفة ستنقشع عن ذلك الجزء من البلاد في وقت مبكر من صباح غدٍ الثلاثاء".