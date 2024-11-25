بريطانيا.. إصدار 200 تحذير من فيضانات وتعطّل حركة السفر بسبب تداعيات العاصفة

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا من هبوب رياح قوية على شمال أسكتلندا اليوم، حيث قال: "إن العاصفة ستنقشع عن ذلك الجزء من البلاد في وقت مبكر من صباح غدٍ الثلاثاء".