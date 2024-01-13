قبل السماح لطائرات "737 ماكس 9" بالتحليق مجدّدًا.. بوينغ تتلقّى "مطلبًا جديدًا" من إدارة الطيران الأمريكية

طلبت إدارةُ الطيران الفيدرالية الأمريكية من شركة "بوينغ"، تقديمَ بيانات إضافية قبل أن توافق على إجراءات التفتيش والصيانة التي يجب على شركات الطيران إكمالها؛ من أجل استئناف الرحلات الجوية عبر طائراتها من طراز "بيونغ 737 ماكس 9".