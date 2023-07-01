صرخات ومكافأة.. روايات صادمة لـ"مشهد غرق قارب الفاجعة".. جاء المنقذون لقتلنا!

وأكّد عدد من الناجين من الحادث أنهم نُصحوا ألا يتحدثوا إلى وسائل الإعلام، وأشار أحدهم إلى تعرضهم لضغوط للتعتيم على ما حدث، وتغيير محتوى إفاداتهم وعرض مكافأة مالية عليهم، ووعد بتسريع إجراءات اللجوء لتغيير أقوالهم.