فيديو مرعب.. "طعنة قاتلة" من قرن ثور هائج

وقال المسؤولون هناك، الأحد: إن الرجل نُقل إلى المستشفى، وكشفت تقارير صحفية أنه تعرض لـ4 طعنات من قرن الثور، أحدها أثّر على الرئة والكبد، حتى توفي في وقت لاحق.