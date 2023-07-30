حول العالم في صورة: جهنم الحمراء.. حريق غابات خارج عن السيطرة على الحدود الأمريكية-الكندية

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" نشاهد حريقًا هائلاً خارجًا عن السيطرة على الحدود الأمريكية-الكندية، وعابرًا للحدود من ولاية واشنطن الأمريكية إلى بلدة أوسويوس التابعة لكولومبيا البريطانية في كندا.