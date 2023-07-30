حول العالم في صورة: جهنم الحمراء.. حريق غابات خارج عن السيطرة على الحدود الأمريكية-الكندية

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" نشاهد حريقًا هائلاً خارجًا عن السيطرة على الحدود الأمريكية-الكندية، وعابرًا للحدود من ولاية واشنطن الأمريكية إلى بلدة أوسويوس التابعة لكولومبيا البريطانية في كندا.
وتُقدر المساحة التي تشتعل فيها النيران المستعرة بنحو 2885 هكتارًا، منها 2000 هكتار على الجانب الأمريكي، و885 هكتارًا على الجانب الكندي من الحدود.
وأصدرت السلطات أمر إخلاء للمنطقة الواقعة شمال الحدود بين كندا والولايات المتحدة حتى تقاطع الطريق السريع 97 والطريق السريع 3، وكذلك الغرب والشمال على طول الطريق السريع 3.
وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز"، فقد صدر أمر إخلاء لإجمالي 732 عقارًا، كما يوجد 2094 عقارًا تحت تنبيهات الإخلاء استعدادًا لإخلائهم في حال تطوَّر الأمر.