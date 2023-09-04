بينهم رائد الفضاء الإماراتي "النيادي".. هبوط مركبة دراغون التي تُقِل طاقم مهمة "كرو- 6"

وبعد تسخير نفسه لإنجاز أكثر من مائتي تجربة علمية لدراسة التغييرات التي تصيب الرواد في الفضاء؛ يعود "النيادي" إلى الأرض بنتائج علمية مهمة، وتجربة شخصية يمكن أن تكون نبراسًا لعشاق اقتحام الفضاء الخارجي.