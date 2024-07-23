"الشهر الأكثر سخونة في تاريخ الأرصاد عالمياً".. يونيو ومتوسط الـ 30 عاماً

ووفقاً لتوقعات خبراء مركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية، سيكون متوسط درجة الحرارة في شهر يوليو الجاري أعلى بنحو درجة واحدة عن المعدل الطبيعي، لأنه اعتبارا من يوم 23 يوليو من المتوقع انخفاض درجات الحرارة في جنوب البلاد بمقدار 8 - 10 درجات خلال النهار، أي يتوقع أن تنخفض درجة الحرارة إلى 29 - 32 درجة في النهار، ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض درجات الحرارة إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية وبرد ورياح شديدة في بعض المناطق، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".