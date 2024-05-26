بعد نشر الصورة الأولى له.. 4 ضحايا ومفاجأة أثناء التحقيقات مع سفاح التجمع بمصر

وفجّر تقريرُ وحدة إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، مفاجأة، عقب فحص الهواتف والحواسب الخاصة؛ إذ تبين قيام المتهم بتصوير جرائمه، وعقب الانتهاء من ضحيته، يضعها داخل حقيبة سفر ويخرج بها ليلًا ثم يُلقي الجثة على أحد الطرق الصحراوية؛ في محاولة لإخفاء معالم جريمته.