بعد نشر الصورة الأولى له.. 4 ضحايا ومفاجأة أثناء التحقيقات مع سفاح التجمع بمصر

فيما تُواصل النيابة المصرية المختصة التحقيق في مقتل 4 فتيات على يد سفاح التجمع؛ بثت وسائل إعلامٍ أولَ صورة للمتهم "كريم. م".
وحسب موقع "مصراوي"، بدأت القضية حين عثرت الأجهزة الأمنية على جثث 3 فتيات بطريق الإسماعيلية وبورسعيد الصحراوي، وتَبين بالفحص وجمع المعلومات قيامَ المتهم باستدراجهن وتعذيبهن وقتلهن داخل شقته بالتجمع؛ حيث رصدتهن كاميرات المراقبة يدخلن على أقدامهن ويخرجن في حقائب سفر كبيرة.
وكشفت التحقيقات أن القاتل خنَق اثنتين من الضحايا، وماتت الأخريان نتيجة جرعة زائدة من المخدرات.
وفجّر تقريرُ وحدة إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، مفاجأة، عقب فحص الهواتف والحواسب الخاصة؛ إذ تبين قيام المتهم بتصوير جرائمه، وعقب الانتهاء من ضحيته، يضعها داخل حقيبة سفر ويخرج بها ليلًا ثم يُلقي الجثة على أحد الطرق الصحراوية؛ في محاولة لإخفاء معالم جريمته.
وصرّحت النيابة بتشريح جثث المجني عليهن، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمهن لذويهن لدفنهن.