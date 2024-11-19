بالصور: صفوف طويلة وبكاء.. والجوع ينهش جسد غزة الهزيل

وتشير الأرقام إلى أنه أصيب نحو 90% من الأطفال دون سن الخامسة في القطاع بواحد أو أكثر من الأمراض المعدية، بينما يعاني 25% من النساء الأمراض الجلدية، وغيرها من المشكلات الصحية، مع تسجيل 11 ألف إصابة بالتهابات حادة في الجهاز التنفسي، خلال أسبوع واحد فقط مطلع شهر نوفمبر الجاري.