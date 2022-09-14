الأطفال المولودون من نساء بدينات أكثرُ عُرضة للإصابة باضطراب فرط الحركة!

ووجد باحثون في مستشفى جامعة ميتوا تيراسا في برشلونة بإسبانيا، أن النساء اللواتي يعانين من السمنة؛ سواء كانت مرتبطة بمرض السكري الناجم عن الحمل أو بسبب زيادة الوزن السريعة في وقت مبكر من الأشهر الثلاثة الأولى؛ أكثر عُرضة لإنجاب طفل مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.