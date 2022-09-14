الأطفال المولودون من نساء بدينات أكثرُ عُرضة للإصابة باضطراب فرط الحركة!

تَوصلت دراسة جديدة إلى أن الأمهات اللواتي يعانين من السمنة يعرّضن أطفالهن لخطر متزايد من المعاناة من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD).
ووجد باحثون في مستشفى جامعة ميتوا تيراسا في برشلونة بإسبانيا، أن النساء اللواتي يعانين من السمنة؛ سواء كانت مرتبطة بمرض السكري الناجم عن الحمل أو بسبب زيادة الوزن السريعة في وقت مبكر من الأشهر الثلاثة الأولى؛ أكثر عُرضة لإنجاب طفل مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.
وكان الأطفال المولودون من أمهات بدينات أكثرُ عرضة للإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بمقدار الضِّعف. ولاحظ الباحثون أن ما يقرب من ثلث النساء يعانين من السمنة في أول زيارة للأطباء لهن تتعلق بالحمل، ونصف النساء مصابات بسكري الحمل.