7000 من الروهينغا بلا مأوى بعد حريق بمخيم في بنغلاديش

قال مسؤولون: إن حريقًا اندلع في مخيم للاجئين الروهينغا بجنوب شرق بنغلاديش، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، أسفر عن تدمير نحو 800 مأوى وتشريد الآلاف.
وتَمكن رجال إطفاء ومتطوعون من الروهينغا من السيطرة على الحريق، الذي اندلع في (المخيم 5) في منطقة كوكس بازار على الحدود مع ميانمار، بعد حوالى ثلاث ساعات من نشوبه قبل الساعة الواحدة صباحًا (1900 بتوقيت غرينتش) بقليل.
وذكر محمد ميزانور رحمن، مفوض إغاثة اللاجئين وإعادتهم إلى وطنهم في كوكس بازار في بنغلاديش، أنه بالإضافة إلى المساكن، دُمّرت أيضًا عدة مرافق أخرى، منها مراكز تعليم؛ مضيفًا أنه لم تقع أي إصابات.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: إن نحو سبعة آلاف من الروهينغا أصبحوا بلا مأوى بسبب الحريق، وإن حوالى 120 منشأة تضررت منها مساجد ومراكز رعاية صحية.