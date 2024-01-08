7000 من الروهينغا بلا مأوى بعد حريق بمخيم في بنغلاديش

وذكر محمد ميزانور رحمن، مفوض إغاثة اللاجئين وإعادتهم إلى وطنهم في كوكس بازار في بنغلاديش، أنه بالإضافة إلى المساكن، دُمّرت أيضًا عدة مرافق أخرى، منها مراكز تعليم؛ مضيفًا أنه لم تقع أي إصابات.