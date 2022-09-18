"مخاطر غير مسبوقة".. "نانمادول" يجبر آلاف اليابانيين على إخلاء منازلهم والنزول للملاجئ

أخلى آلاف الأشخاص منازلهم وتوجّهوا إلى ملاجئ في جنوب غرب اليابان، اليوم "الأحد"، مع قرب وصول الإعصار "نانمادول"، الذي دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء لأكثر من أربعة ملايين من السكان.