"مخاطر غير مسبوقة".. "نانمادول" يجبر آلاف اليابانيين على إخلاء منازلهم والنزول للملاجئ

أخلى آلاف الأشخاص منازلهم وتوجّهوا إلى ملاجئ في جنوب غرب اليابان، اليوم "الأحد"، مع قرب وصول الإعصار "نانمادول"، الذي دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء لأكثر من أربعة ملايين من السكان.
وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا خاصًّا لمنطقة كاغوشيما في جنوب جزيرة كيوشو، وهو تحذير لا يصدر إلا عندما تتوقّع الهيئة ظروفًا مناخية تشهدها البلاد لأول مرة خلال عقود؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وشددت الوكالة على أن المنطقة قد تواجه مخاطر غير مسبوقة من جراء الرياح والأمطار.
وهطلت أمطار غزيرة، اليوم، وهبّت رياح عاتية في جزيرة كيوشو الواقعة في جنوب الأرخبيل الياباني، وانقطع التيار الكهربائي عن نحو 98 ألف منزل في كاغوشيما وكوماموتو وناغازاكي وميازاكي.
وتوقّفت خدمات القطارات والرحلات الجوية والعبّارات، على أن تعود للعمل بعد انحسار العاصفة.
وأغلقت بعض متاجر المواد الأساسية، التي عادة ما تبقى مفتوحة، وتعدّ بمثابة طوق النجاة من الكوارث.