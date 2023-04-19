انطلقت أسود السيرك على الجمهور.. شاهد لحظات الرعب بين الناس

وحسب "سكاي نيوز عربية"، كان كل شيء يسير على ما يرام داخل سيرك في الصين؛ فالأسدان اللذان رُوّضا كانا داخل قفص يؤديان عرضًا ممتعًا للجمهور الذي حضر لرؤية الحيوانات المفترسة؛ لكن في ثوانٍ معدودة انقلبت الأمور؛ فباغت الأسَدَان مُرَوّضيهما وهربا من الساحة المُحاطة بالأقفاص؛ متسببيْن في حالة من الرعب بين الجمهور الذي كان يضم كبارًا وصغارًا، ففروا بشكل جماعي خوفًا من الموت الْتهامًا.