انطلقت أسود السيرك على الجمهور.. شاهد لحظات الرعب بين الناس
خرج أسدان أثناء عرض في سيرك صيني، وانطلقا نحو الجمهور الذي أصيب بالرعب الشديد خاصة في وجود أطفال؛ مما أدى إلى حالة تدافع أثناء محاولة الجميع الهرب من المكان.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، كان كل شيء يسير على ما يرام داخل سيرك في الصين؛ فالأسدان اللذان رُوّضا كانا داخل قفص يؤديان عرضًا ممتعًا للجمهور الذي حضر لرؤية الحيوانات المفترسة؛ لكن في ثوانٍ معدودة انقلبت الأمور؛ فباغت الأسَدَان مُرَوّضيهما وهربا من الساحة المُحاطة بالأقفاص؛ متسببيْن في حالة من الرعب بين الجمهور الذي كان يضم كبارًا وصغارًا، ففروا بشكل جماعي خوفًا من الموت الْتهامًا.
وذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، أن الحادثة وقعت في مدينة لويانغ في مقاطعة خنان شرقي الصين، السبت.
وكشفت مقاطع فيديو بثتها صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، لحظات قفز الناس من مقاعدهم في السيرك وتدافعهم بحثًا عن ملجأ، بعيدًا عن الحيوانات المفترسة التي أفلتت من مروضيها.
وتَمَكّن أحد الأسدين من الفرار من السيرك إلى أحد الشوارع المحيطة.
وفي وقت لاحق، أكدت السلطات أنه جرى الإمساك بالأسدين خلال 15 دقيقة فقط، دون أن يتعرض أحد للأذى.
ونقلت الصحيفة الصينية عن شهود عيان؛ أن أحد الأسود كان يبدو محبطًا أثناء العرض.
وأمرت السلطاتُ السيرك بوقف عروضه؛ فيما تستمر التحقيقات في الحادث.