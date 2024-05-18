الحيوان يظل متوحشًا حتى في منزلك.. شاهد ما فعله فهد بصاحبه وهو يداعبه

وحسب صحيفة "إنديا تايمز" الهندية، نشر مستخدم على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام يدعى "نعمان حسن"، الفيديو تحت عنوان "هجوم الفهد"، ويُظهر الفيديو الرجل وهو جالس مع شخص آخر وبينهما فهد، وبينما كان الرجل يربت على رقبة الفهد ويداعبه، فإذا بالفهد يضربه بقوة على أذنه وجانب وجهه، بينما يتراجع الرجل على الفور إلى بر الأمان بعد تعرضه للضرب، وينهض من مكانه مبتعدًا عن الفهد، بينما يتوجه نحو الكاميرا التي كانت تلتقط المشهد وهو يضحك ويقول بالإنجليزية: "لا لا.. "، ويضيف: "إنها ضربة ودية جدًّا.. انظروا"، بينما يرد عليه شخص بالعربية: "لا ما في شيء".