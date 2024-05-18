الحيوان يظل متوحشًا حتى في منزلك.. شاهد ما فعله فهد بصاحبه وهو يداعبه

كشف فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، عن درس مؤلم تعلمه رجل عن سلوك الحيوانات البرية، حين كان يداعب فهدًا فضربه الحيوان بمخالبه على وجهه، وهو ما أثار جدلًا بين المشاهدين.
وحسب صحيفة "إنديا تايمز" الهندية، نشر مستخدم على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام يدعى "نعمان حسن"، الفيديو تحت عنوان "هجوم الفهد"، ويُظهر الفيديو الرجل وهو جالس مع شخص آخر وبينهما فهد، وبينما كان الرجل يربت على رقبة الفهد ويداعبه، فإذا بالفهد يضربه بقوة على أذنه وجانب وجهه، بينما يتراجع الرجل على الفور إلى بر الأمان بعد تعرضه للضرب، وينهض من مكانه مبتعدًا عن الفهد، بينما يتوجه نحو الكاميرا التي كانت تلتقط المشهد وهو يضحك ويقول بالإنجليزية: "لا لا.. "، ويضيف: "إنها ضربة ودية جدًّا.. انظروا"، بينما يرد عليه شخص بالعربية: "لا ما في شيء".
وأثار الفيديو الكثير من التعليقات، فقال أحد المستخدمين : "صفعة الفهد كانت قوية جدًّا لدرجة أن بعض الريش ربما العالق بقدم الحيوان تساقط على رأس الرجل". وأضاف آخر: "لقد كان محظوظًا، كان يمكن للفهد أن يعضه". ولاحظ شخص ثالث "أن الشخص كان يبتسم ولكنه متألم من الضربة في أعماقه، وكان الابتعاد هو الخيار الأفضل له".
وقد ردد العديد من المعلقين الآخرين: "أن الحيوان البري يظل حيوانًا متوحشًا، ولا ينبغي أبدًا معاملته كحيوان أليف"، ويشير أحد المعلقين إلى أنه "ربما قام الرجل بقص مخالب الفهد وإلا جرح رقبته".
وجاء في أحد التعليقات: "حياة الأسر قاسية جدًّا على هذا الحيوان الجميل، يجب أن يكون في بيئته الطبيعية، فقط قم بالقسوة".