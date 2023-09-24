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باكستان تسحب دواءً خطيرًا من الأسواق بعد أن تسبب في فقدان بصر بعض المرضى

رفع قضية ضد اثنين من الموردين الهاربين للحقن المعروفة باسم "أفاستين" المصنعة محليًا