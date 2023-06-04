الإمارات.. مصرع شخصين في انفجار خزان وقود في عجمان

وصرح قائد عام شرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان النعيمي بأن "غرفة العمليات تلقت بلاغًا الساعة 11 صباح اليوم يفيد بوقوع انفجار في خزان ديزل بأحد المعامل الخاصة في شركة تجارة وقود بصناعية الجرف، وتبين أن اثنين من العاملين في الموقع كانا يجريان أعمال اللحام فوق أحد الخزانات، وهو ما أدى لانفجاره؛ بسبب تطاير شرار اللحام على الوقود الموجود داخل الخزان، ونتج عنه وفاة العاملين وإصابة 3 أشخاص أيضًا في المصنع المجاور؛ بسبب تطاير شظايا غطاء الخزان المنفجر".