اختفاء غواصة سياحية أثناء عملية استكشافية بموقع حطام سفينة تايتانيك

ونقلت أسوشيتد برس عن الشركة في ذلك الوقت إنه بالإضافة إلى علماء الآثار وعلماء الأحياء البحرية، فإن الرحلات الاستكشافية ستشمل أيضاً حوالي 40 سائحاً مدفوع الأجر يتناوبون على تشغيل معدات السونار وأداء مهام أخرى في الغواصة التي تقل على متنها خمسة أشخاص.