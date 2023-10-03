فيديو رجل تحت القطار.. شاهد ما حدث له بالهند

وحسب الصحيفة، وقع الحادث عندما نزل الراكب الهندي براتيك كومار، 24 عامًا، من القطار لشراء بسكويت ومشروبات باردة، وعندما عاد كان القطار قد بدأ بالفعل في مغادرة المحطة. لذا حاول القفز للحاق به.