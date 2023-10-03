فيديو رجل تحت القطار.. شاهد ما حدث له بالهند

كشف فيديو يحبس الأنفاس، مرور القطار فوق جسد رجل مباشرة، بعد أن سقط أثناء محاولته ركوب القطار المتحرك في الفجوة بين القطار والرصيف في محطة سكة حديد باجاها في ولاية بيهار الهندية. ولكن المفاجأة أنه لم يصب بأي أذى.
وحسب صحيفة "ذا فري برس جورنال" الهندية، أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الرجل وهو ساقط على خطوط السكة الحديد أثناء مرور القطار، لكنه لم يصب بأذى.
ونجا من الحادث بأعجوبة ووقف على قدميه سالماً بعد وقت قصير من خروج القطار من المحطة، حيث ساعده شرطي وشخص آخر في الصعود على الرصيف.
وحسب الصحيفة، وقع الحادث عندما نزل الراكب الهندي براتيك كومار، 24 عامًا، من القطار لشراء بسكويت ومشروبات باردة، وعندما عاد كان القطار قد بدأ بالفعل في مغادرة المحطة. لذا حاول القفز للحاق به.
وأثناء محاولته ركوب القطار المتحرك، انزلقت قدمه ووقع بين القضبان والرصيف، وهنا قام ضابط شرطه وعدد من الركاب بتهدئته، والبقاء في مكانه دون حركة حتى يغادر القطار.
ومع ذلك، أصيب الشاب البالغ من العمر 24 عامًا في الحادث بإصابات طفيفة جداً، وبعد تلقي الإسعافات الأولية، تم نقله إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.