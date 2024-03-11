بين 15 و13 ساعة.. أطول وأقصر عدد ساعات صيام في رمضان بدول العالم

ونستدل من ذلك على أن أول يوم صيام سيكون أقصر ساعات صيام؛ بينما اليوم الأخير من رمضان سيكون أطول ساعات صيام، وحسب التوقعات الفلكية؛ فإن الأربعاء الموافق العاشر من أبريل سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك.