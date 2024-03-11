بين 15 و13 ساعة.. أطول وأقصر عدد ساعات صيام في رمضان بدول العالم

تحدد خطوط الطول والعرض ساعات الصوم المتوقعة في كل دولة، وكلما كانت الدولة أقرب إلى القطب الشمالي كانت ساعات الصيام فيها أطول، وكلما ابتعدت عن خط الاستواء باتجاه الجنوب كان النهار أقصر.
والدول التي ستصوم أكثر من 13 ساعة هي: مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، وكذلك تركيا وإيران، مع اختلاف بضع دقائق سواء بالزيادة أو النقصان بين كل دولة وأخرى.
وتعتبر موروني في جزر القمر هي التي ستصوم أقصر عدد ساعات بواقع 13 ساعة و4 دقائق؛ بينما ستصوم الرباط في المغرب أطول عدد ساعات بواقع 14 ساعة و23 دقيقة؛ حيث سيكون النهار بها أطول.
وخارج العالم العربي، سيكون المسلمون في أوسلو أصحاب أطول ساعات صوم بـ15 ساعة و15 دقيقة، يليهم المسلمون في لندن الذين يصومون 14 ساعة و11 دقيقة.
ووفق صحيفة "اليوم السابع" المصرية تعتبر فترة الصيام في رمضان هذا العام هي الأقصر منذ سنوات، بسبب قِصَر النهار في فصل الشتاء، والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض فترة الصيام.
ونستدل من ذلك على أن أول يوم صيام سيكون أقصر ساعات صيام؛ بينما اليوم الأخير من رمضان سيكون أطول ساعات صيام، وحسب التوقعات الفلكية؛ فإن الأربعاء الموافق العاشر من أبريل سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك.