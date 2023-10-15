دبي.. عربي يتورط في شهادة زور أمام المحكمة لأغرب سبب

نظرت محكمة جنح دبي قضية غريبة من نوعها، متعلقة باتهام شخص عربي بالشهادة الزور أمام محكمة الأحوال الشخصية في دبي بعد حلفه اليمين أن شخصًا آخر "شاهد ثان" شهد معه على عقد قران رجل وامرأة من الجنسية ذاتها، ولكن "الشاهد الثاني" أنكر حضوره حفل القران من الأساس، ما وضع المتهم "الشاهد الأول" تحت طائلة المساءلة القانونية، بتهمة الشهادة الزور، لكن تبين لاحقًا أن الشاهد "الثاني" مصاب بألزهايمر، وأدرك لاحقًا أنه شهد بالفعل على العقد، لكنه نسي تمامًا بسبب المرض الذي ألم به.