هزة أرضية بقوة 4.1 درجات تضرب منطقة "يالوفا" شرقي إسطنبول

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.0 درجات في غرب تركيا، موضحاً أن مركز الهزات الأرضية كان يقع على عمق 11 كيلومتراً وعلى بعد 32 كيلومتراً شمال غرب مدينة بورصة، البالغ عدد سكانها نحو 1.4 مليون نسمة.