بمساحة شقة وارتفاع شاهق.. ناطحة سحاب "استثنائية" في دبي

ونقل موقع "الحرة" عن بيان أرسلته الشركة الإسبانية المطورة RCR Arquitectes، إلى شبكة "سي إن إن"، سوف يتم تشييد برج "Muraba Veil - موربا فيل" على ضفاف قناة دبي في وسط المدينة على شارع الشيخ زايد، وسيصل ارتفاعه إلى 380 مترا وسيضم 73 طابقا تتكون من 131 شقة، تتراوح بين غرفتين إلى 5 غرف.