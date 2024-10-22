بمساحة شقة وارتفاع شاهق.. ناطحة سحاب "استثنائية" في دبي

تتميز مدينة دبي بأبراجها شاهقة الارتفاع، حيث تضم برج خليفة، أعلى ناطحة سحاب في العالم، والعديد من الأبراج الأخرى التي يتجاوز ارتفاعها 300 متر، مما يضفي طابعا معماريا مميزا للمدينة التي تستقطب الملايين حول العالم.
وفي إضافة لهذا الطابع المعماري الفريد، ستشهد المدينة برجا جديدا يبدو مميزا أيضا، إذ إن عرض المبنى سيكون 22 مترا فقط، وهو ما يماثل حجم شقة واحدة.
ونقل موقع "الحرة" عن بيان أرسلته الشركة الإسبانية المطورة RCR Arquitectes، إلى شبكة "سي إن إن"، سوف يتم تشييد برج "Muraba Veil - موربا فيل" على ضفاف قناة دبي في وسط المدينة على شارع الشيخ زايد، وسيصل ارتفاعه إلى 380 مترا وسيضم 73 طابقا تتكون من 131 شقة، تتراوح بين غرفتين إلى 5 غرف.
وستشغل كل شقة عرض المبنى بالكامل، وستكون على غرار المنازل العربية التقليدية، مع فناء داخلي يحتوي على "ظلال ونباتات".
ويضم البرج مجموعة كبيرة من وسائل الترفيه والراحة، مثل منتجع صحي ضخم ومطعم ومعرض وقاعة سينما.
وتخطط الشركة المطورة الانتهاء من بناء "موربا فيل" بحلول عام 2028.
أما الأسعار فسوف تبدا من 18مليون درهم (حوالي 4.9 مليون دولار) للشقة الواحدة.