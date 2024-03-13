مجلس النواب الأمريكي يقرّ مشروع قانون حظر تيك توك

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين": "على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد دليلًا أبدًا على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأمريكي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك".