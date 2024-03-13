مجلس النواب الأمريكي يقرّ مشروع قانون حظر تيك توك

أقرّ مجلسُ النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، مشروعَ قانون، الأربعاء، يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وصوّت "352" نائبًا لصالح القانون المقترح، و"65" ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.
والتشريع يعدُّ أكبر تهديد حتى الآن لتطبيق مشاركة الفيديو، الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى الحكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين
وكانت الصين حذّرت، الأربعاء، الولايات المتحدة من أن الحظر المقترح على التطبيق "سيرتدّ حتمًا عليها".
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين": "على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد دليلًا أبدًا على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأمريكي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك".
وأضاف: أن "هذا النوع من السلوك المتنمر الذي لا يمكنه الفوز في منافسة عادلة، يعطل النشاط التجاري الطبيعي للشركات، ويضرّ بثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار، ويضرّ بالنظام الاقتصادي والتجاري الدولي الطبيعي".