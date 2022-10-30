جريمة مروعة في الجزائر.. لماذا قتل شاب والد خطيبته؟

قام شاب جزائري بقتل والد خطيبته باستخدام "سلاح أبيض"، بعدما طلب والد الفتاة "فسخ الخطبة" بين ابنته والشاب، ما أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر.
وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، وقعت الجريمة في المدينة الجديدة "ماسينيسا" بولاية قسنطينة، وأقدم الشاب على قتل والد خطيبته، بعد "ملاسنة كلامية ومناوشات بينهما داخل بيت الضحية.
وحسب موقع "الحرة"، كان المتهم يحمل سلاحا أبيض فوجه من خلاله عدة طعنات "قاتلة" إلى والد خطيبته الذي يبلغ من العمر 55 سنة.
وفتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقات في الواقعة، بعد فرار المتهم نحو "وجهة مجهولة"، وتكثف الشرطة الجزائرية جهودها من أجل إلقاء القبض عليه.
وأثارت الواقعة ضجة في الأوساط الجزائرية، وتداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورات وصورًا حول الواقعة التي وصفوها بالجريمة "المروعة".