جريمة مروعة في الجزائر.. لماذا قتل شاب والد خطيبته؟

وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، وقعت الجريمة في المدينة الجديدة "ماسينيسا" بولاية قسنطينة، وأقدم الشاب على قتل والد خطيبته، بعد "ملاسنة كلامية ومناوشات بينهما داخل بيت الضحية.