مركز الفلك الدولي يوثق بقعًا شمسية ضخمة تفوق حجم الأرض

وثّق مركز الفلك الدولي مجموعة من البقع الشمسية العملاقة التي ظهرت مؤخرًا على سطح الشمس، وتُعد من الأكبر خلال العقد الأخير، إذ يتجاوز حجم بعضها حجم الأرض بعشر مرات.
وأوضح مدير المركز المهندس محمد شوكت عودة، في بيان تلقّته "سبق"، أن المجموعة تضم ثلاث بقع شمسية تحمل الرموز AR4298 وAR4294 وAR4296. وقد تم تصوير الأولى بعدسة الدكتور أنس صوالحة من مدينة إربد الأردنية باستخدام تلسكوب بقطر 3 إنش ومرشح شمسي عادي، أظهر الطبقة الضوئية (الفوتوسفير) التي تُبرز البقع الشمسية والسطح الحبيبي وبعض الظواهر الأخرى.
أما الصورة الثانية فتم التقاطها من مرصد الختم الفلكي في أبوظبي عبر تلسكوب "هيدروجين ألفا"، الذي يُظهر الطبقة اللونية (الكروموسفير)، وتكشف عن ظواهر خلابة مثل الأشواك الشمسية (Spicules) والأشرطة الداكنة (Filaments) وألسنة اللهب (Prominences).
وأشار عودة إلى أن البقعتين AR4294 وAR4296 تُشكّلان منطقة تفوق مساحة الأرض بنحو عشر مرات، ويرجَّح أن تكون مصدرًا رئيسيًا للتوهجات الشمسية خلال الأسابيع المقبلة. ويُذكر أن توهجًا من الفئة X1.9 سُجل يوم 30 نوفمبر من بقعة أخرى (AR4295)، وتسبب في انقطاع الاتصالات اللاسلكية مؤقتًا بأستراليا وجنوب شرق آسيا.
كما بيّنت صور مرصد "سوهو" انطلاق كتلة إكليلية عالية السرعة من الشمس، لكن التقديرات الحالية ترجّح أنها لن تصطدم بالأرض. وأفاد خبراء الطقس الفضائي باحتمال استمرار التوهجات المتوسطة، مع فرص ضعيفة لحدوث توهجات قوية من الفئة "X" بين 1 و3 ديسمبر، خاصة من المنطقة النشطة AR4294 التي صنّفتها وكالة NOAA ضمن ثلاث مجموعات مستقلة لضخامتها وتعقيدها.
وأضاف مدير مركز الفلك الدولي أن التوهجات الشمسية تؤثر على طبقة الأيونوسفير وقد تُحدث اضطرابات في الاتصالات، كما حدث في أستراليا، مؤكدًا أن الشفق القطبي لا يظهر إلا في حال اقتران التوهج بانبعاث كتلة إكليلية باتجاه الأرض، وهو ما لم يُؤكَّد بعد.
واختتم بالإشارة إلى توقعات العلماء بنشاط جيومغناطيسي محتمل بين بداية ومنتصف ديسمبر، مع عودة المنطقة AR4274 التي سبق أن تسببت في نشاط قوي إلى مواجهة الأرض، وهو ما قد يزيد فرص العواصف الجيومغناطيسية في حال توجّه الانبعاثات الشمسية نحو الأرض.