مركز الفلك الدولي يوثق بقعًا شمسية ضخمة تفوق حجم الأرض

وأضاف مدير مركز الفلك الدولي أن التوهجات الشمسية تؤثر على طبقة الأيونوسفير وقد تُحدث اضطرابات في الاتصالات، كما حدث في أستراليا، مؤكدًا أن الشفق القطبي لا يظهر إلا في حال اقتران التوهج بانبعاث كتلة إكليلية باتجاه الأرض، وهو ما لم يُؤكَّد بعد.