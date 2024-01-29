"إكس" تحجب البحث باسم ممثلة هوليودية شهيرة.. والسبب؟

وبعد أن انتشرت الصور يوم الأربعاء، أخذ معجبو سويفت الأمور على عاتقهم للحد من ظهورها وإزالتها، وأبلغوا بشكل جماعي عن الحسابات التي شاركت الصور، وأغرقوا علامات التصنيف المتعلقة بالمغنية، بمحتوى إيجابي؛ حسب ما ذكرته شبكة "إن بي سي نيوز" في وقت سابق.