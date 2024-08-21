انتكاسة جديدة تضرب بوينغ: أوامر بفحص مقعد الطيار على طائرات 787 دريملاينر

وفي حادثة جرت خلال رحلة في شهر مارس الماضي بواسطة شركة طيران "لاتام" لمقرها تشيلي، تحرك مقعد الطيار إلى الأمام وصدم مفتاحًا أدى إلى فصل نظام الطيار الآلي، وهوت الطائرة -التي كانت في رحلة من أستراليا إلى نيوزيلندا- بسرعة تُقَدر بحوالي 400 قدم (120 مترًا) قبل أن يستعيد مساعد الطيار السيطرة، وفقًا لتقرير أوليّ صادر عن السلطات التشيلية، وذكرت تقارير إخبارية حينها أن عددًا من الركاب أصيبوا بجروح.