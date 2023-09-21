بعد مصرع الأب في حادث سيارة.. لماذا تعتزم أسرة أمريكية مقاضاة غوغل؟

تعتزم أسرة رجل من ولاية كارولينا الشمالية، توفي بعد أن قاد سيارته لتسقط من جسر منهار اتجه إليه وفقًا لإرشادات خرائط غوغل، مقاضاة الشركة العملاقة بتهمة الإهمال، وقالت إن الشركة كانت تعلم بانهيار الجسر؛ لكنها لم تحدّث نظام الملاحة الخاص بها.