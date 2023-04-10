"الغرق وفقدان الأسنان".. لماذا تتكرر هذه الأحلام المخيفة؟

يواجه العديد من الأشخاص حالات تكرار نفس الحلم بشكل مستمر دون تغيير كبير في قصته أو نتيجته، ويمكن أن يشكل هذا التكرار مشكلة مقلقة ومحيرة للبعض، خاصة إذا كانت طبيعة هذه الأحلام مزعجة أو مخيفة، بحسب خبراء طبيين ونفسيين، وحسب تقرير صحي على موقع "الحرة"، يربط أخصائيو طب النوم وعلم النفس بين التكرار الدائم لنفس الأحلام بعوامل مختلفة، من بينها القلق والتوتر الناجم عن الضغوط الحياتية المختلفة، بالإضافة إلى تجربة حدث عاطفي مؤثر، مثل فقدان الأقارب أو انتهاء علاقة عاطفية، بالإضافة إلى الأحلام النمطية والتي يمكن أن تكون مرتبطة برغبات وأفكار ومخاوف الشخصية.