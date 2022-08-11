كواليس جديدة لواقعة احتجاز لبناني لرهائن في أحد المصارف

وكان شاب لبناني يحمل السلاح ومواد قابلة للاشتعال، قد دخل صباح الخميس، فرع مصرف "بنك فيدرال" في شارع الحمرا بالعاصمة اللبنانية بيروت، وطالب بتسليمه أمواله وبحوزته مادة شديدة الاشتعال، مهددا بإشعال النار على نفسه ومن في الفرع، وقد أطلق حتى الآن 3 طلقات من سلاحه.