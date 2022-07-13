فيها ذروة الحر.. فلكي كويتي: جلة الصيف 16 يوليو وتنتهي بطلوع سهيل 24 أغسطس

من موسم الجوزاء الثانية إلى باحورة الصيف

وأوضح أن جلة الصيف تبدأ بموسم الجوزاء الثانية التي تستمر 13 يوماً (من 16 إلى 28 يوليو الجاري) ونوؤها نجم الهنعة وهو عبارة عن تجمُّع عددٍ من النجوم منحنية الشكل توجد على رأس مجموعة الصياد أو الجبار أو الجوزاء، تكون أيامها أشد حرارة وتقل سرعة الرياح بها وتهب رياح السموم، خصوصاً في فترة باحورة الصيف (من 23 إلى 30 الجاري).