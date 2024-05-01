وصول رواد فضاء مركبة "شنتشو- 17" لبكين بعد مهمة استمرت 6 أشهر بمحطة الفضاء الصينية

وصل رواد فضاء المركبة الفضائية الصينية "شنتشو- 17" الثلاثة إلى بكين في وقت مبكر من اليوم، على متن طائرة؛ وذلك بعد مهمة استمرت لمدة 6 أشهر في محطة الفضاء الصينية.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن كبسولة العودة للمركبة الفضائية "شنتشو- 17"، والتي كانت تحمل على متنها رواد الفضاء، هبطت في موقع دونجفنج للهبوط في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، في الساعة (05:46) بتوقيت بكين من مساء أمس.
من جانبها، ذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية أن جميع أفراد طاقم كبسولة العودة غادروا في الساعة (06:37) مساء، مؤكدةً أن رواد الفضاء الثلاثة يتمتعون بحالة صحية جيدة بعد بقائهم في المدار لمدة 187 يومًا، ونجاح المهمة الفضائية المأهولة.