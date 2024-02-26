"لن أكون متواطئًا".. آخر كلمات جندي أمريكي أضرم النار في جسده أمام سفارة إسرائيل بواشنطن

ووثّق "بوشنيل" البالغ من العمر 25 عامًا، الحادث في مقطع فيديو، دعا فيه إلى "تحرير فلسطين"، وقال: "لن أكون متواطئًا بعد الآن في هذه الإبادة الجماعية"؛ في إشارة إلى ما يجري في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.