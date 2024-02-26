"لن أكون متواطئًا".. آخر كلمات جندي أمريكي أضرم النار في جسده أمام سفارة إسرائيل بواشنطن

توفي الجندي في سلاح الجو الأمريكي آرون بوشنيل متأثرًا بحروقه، بعد إضرامه النار في جسده أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن.
ووثّق "بوشنيل" البالغ من العمر 25 عامًا، الحادث في مقطع فيديو، دعا فيه إلى "تحرير فلسطين"، وقال: "لن أكون متواطئًا بعد الآن في هذه الإبادة الجماعية"؛ في إشارة إلى ما يجري في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
ووفق "روسيا اليوم" فقد أضرم الجندي النار في جسده بعد ظهر أمس الأحد، وكان ينادي مكررًا "فلسطين حرة"، ونُقِل إلى المشفى لتلقي العلاج وهو في حالة حرجة.
وذكرت "سي بي إس نيوز" أن مقطع فيديو الحادثة تم بثه مباشرة على موقع Twitch، وعرّف الرجل عن نفسه وقال إنه عضو نشط في سلاح الجو الأمريكي.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء الأحد: "إن شخصًا أضرم النار في جسده أمام مقر سفارة تل أبيب في واشنطن". وأفادت بأنه "لا توجد إصابات بين موظفي السفارة".