"تتوفر إطلالات رائعة على الأرض والمنظومة الشمسية".. كيف يعيش رائدا الفضاء المحتجزين على القمر؟

يمكن أن يكون الاحتجاز على متن محطة الفضاء الدولية لفترة ممتدة عطلة الأحلام النهائية، حيث تتوفر إطلالات رائعة على الأرض، والمنظومة الشمسية مباشرة من النافذة، والطيران على طريقة سوبرمان في الجاذبية الصفرية أثناء إلقاء قطع الطعام في أفواه بعضهما البعض، وهناك حتى إنترنت جيد واختيار أفلام واسع، ولكن لسوء حظ سونيتا ويليامز وباري بوتش ويلمور، رائدا الفضاء التابعان لوكالة "ناسا"، اللذان تم تمديد إقامتهما على محطة الفضاء الدولية إلى أجل غير مسمى، بينما تعمل "ناسا" و"بوينغ" على تحديد ما حدث لمركبتهما الفضائية، فإن البيروقراطيين البائسين في "ناسا" لا يسمحون لهما بإجازة، فبينما يفحص المهندسون على الأرض سبب تعطل العديد من محركات الدفع في المركبة الفضائية "ستارلاينر" في طريقها إلى المحطة، يجب على رواد الفضاء العمل.
وتعد محطة الفضاء، في نهاية المطاف، مختبرًا مداريًا، وتتمثل مهمة رواد الفضاء أثناء وجودهم هناك في إجراء تجارب علمية وأعمال صيانة للمحطة، ومع وجود زوجين إضافيين من الأيدي، يتم توزيع العمل، بما في ذلك أكثر المهام الرتيبة (نعم، حتى القليل من صيانة المرحاض)، بين رواد الفضاء التسعة على متن السفينة، التي يبلغ طولها حجم ملعب كرة قدم ومساحة معيشة بحجم طائرة بوينغ 747.
وصلت و"يليامز" و"ويلمور" إلى محطة الفضاء في 6 يونيو (حزيران)، لما كان من المفترض أن تكون مهمة لمدة ثمانية أيام تقريبًا، والتي، اعتبارًا من أمس، امتدت إلى 51 يومًا، ويرجع التأخير إلى حقيقة أنه أثناء الاقتراب من المحطة، توقفت خمسة من محركات الدفع في المركبة الفضائية فجأة، كما حدث تسرب في سلسلة من تسريبات الهيليوم الصغيرة ولكن المستمرة في نظام الدفع الخاص بها، ومنذ ذلك الحين، يقوم المهندسون من "بوينغ" و"ناسا" بتشغيل الاختبارات لتحديد ما حدث، والتأكد من أن المركبة الفضائية آمنة للطيران بـ"ويلمور" و"ويليامز" إلى المنزل.
وهذه المهمة هي أول رحلة للمركبة ستارلاينر وعلى متنها أشخاص، وهي بمثابة اختبار لمعرفة كيفية أداء المركبة الفضائية قبل أن تسمح "ناسا" لطاقم كامل مكون من أربعة رواد فضاء بالسفر إلى محطة الفضاء الدولية لإقامات تصل إلى ستة أشهر، وعلى الرغم من رحلتهم الصعبة إلى محطة الفضاء الدولية، قال رواد الفضاء هذا الشهر: "إنهم يثقون تمامًا في المركبة ستارلاينر ويستمتعون بإقامتهم الممتدة في الفضاء، حيث يمكنهم البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة في المنزل". و"يلمور"، 61 عامًا، هو قبطان متقاعد من البحرية وطيار مقاتلة من تينيسي متزوج ولديه ابنتان. و"يليامز"، 58 عامًا، من ماساتشوستس، وهي أيضًا قبطان متقاعد في البحرية، حيث خدمت كطيار مروحية. وهي متزوجة وتستمتع بوقتها مع العائلة.
ومنذ وصولهما إلى المحطة، استخدما جهازًا للموجات فوق الصوتية لفحص أوردة الدم لديهما لجمع البيانات حول كيفية تأثير الفضاء على جسم الإنسان، وعملت و"يليامز" على دراسات بحثت في "استخدام الجاذبية الصغرى لتصنيع ألياف بصرية ذات جودة أعلى" من تلك، التي يمكن صنعها على الأرض، كما عملت على دراسة تستخدم "الفيزياء السائلة، مثل التوتر السطحي، للتغلب على انعدام الجاذبية عند تغذية وسقي النباتات التي تنمو في الفضاء"، وبالإضافة إلى العلوم، هناك مهام يجب القيام بها، مثل، الصيانة التي كانت تنتظر لبعض الوقت - أشياء كانت في الكتب لفترة قصيرة.
وفي مرحلة ما من الشهر الماضي، كان على جميع رواد الفضاء أن يهرعوا إلى مركباتهم الفضائية؛ لأن قمرًا صناعيًا انقسم إلى ارتفاع بالقرب من محطة الفضاء، مما يشكل تهديدًا محتملاً، فقفزت و"يليامز" و"ويلمور" داخل المركبة ستارلاينر وبدأ الاستعداد للرسو في حالة اصطدام الحطام من القمر الصناعي بالمحطة، مما أجبرهم على الإخلاء. في النهاية، ومر الحطام دون وقوع أي حادث واستأنف الطاقم العمليات، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست".
وعلى الرغم من عجائب الانطلاق حول العالم بسرعة 17500 ميل في الساعة، ورؤية شروق الشمس كل 90 دقيقة، ورؤية قارات بأكملها في مجال رؤيتك، يمكن أن يصبح الفضاء قديمًا، حتى أكثر رواد الفضاء صلابة يشتاقون إلى الوطن، ويمكن أن تُشعِر المحطة بالضيق، الذهاب إلى الحمام، وهو إجراء دقيق ينطوي على شفط، أمر غير سار، وانعدام الجاذبية يجعل رواد الفضاء يشعرون بالاحتقان المستمر، حيث تتحرك السوائل في أجسامهم، وقال سكوت كيلي، رائد الفضاء السابق في ناسا الذي قضى ما يقرب من عام على متن محطة الفضاء الدولية، في مقابلة: "أعتقد أن المهمة الفضائية المثالية تستغرق حوالي شهرًا، لأنها تعطيك الوقت الكافي لتبدأ الشعور بالطبيعية، ثم تعود إلى المنزل".
ويعني وجود أشخاص إضافيين على المحطة؛ أن إمدادات الطعام سوف تستنفد بشكل أسرع، وأن الأنظمة المصممة لإزالة ثاني أكسيد الكربون من هواء محطة الفضاء تحتاج إلى العمل بجهد أكبر، "سيضعون بعض الضغط عليها، ومن ناحية أخرى، هناك أربع أيدي إضافية للقيام بالمزيد من العمل. ويبدو أن هناك دائمًا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به هناك. لذلك هذا أمر إيجابي"، كما قال "كيلي"، الذي بيّن أن رواد الفضاء مدربون على جميع أنواع السيناريوهات، خاصة عندما تسوء الأمور. ويعمل الطاقم على الأرض بلا كلل خلف الكواليس لضمان سلامة رواد الفضاء.
وقبل رحلتهما على متن المركبة ستارلاينر، انتظر و"يلمور"، و"ويليامز" سنوات للعودة إلى الفضاء، فكلاهما محارب قديم في رحلتين فضائيتين سابقتين، مع أكثر من 500 يوم في الفضاء مجتمعين، وكانا حريصين على العودة، وقبل الرحلة، قالت "ويليامز" في مقابلة: "إنها كانت على علم بأنه نظرًا لأن هذه كانت رحلة اختبارية، فقد تضطر هي وويلمور إلى الارتجال"، ونتوقع أن تسير الأمور وفقًا للخطة، لكن إذا لم يحدث ذلك، فسوف نأخذ لحظة لتحليله والتحدث عنه، وسنكون على ما يرام. لذلك ثقتنا في المهمة عالية"، مضيفة: "أنا لا أشكو من وجودي هنا لبضعة أسابيع إضافية".