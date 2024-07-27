"تتوفر إطلالات رائعة على الأرض والمنظومة الشمسية".. كيف يعيش رائدا الفضاء المحتجزين على القمر؟

وعلى الرغم من عجائب الانطلاق حول العالم بسرعة 17500 ميل في الساعة، ورؤية شروق الشمس كل 90 دقيقة، ورؤية قارات بأكملها في مجال رؤيتك، يمكن أن يصبح الفضاء قديمًا، حتى أكثر رواد الفضاء صلابة يشتاقون إلى الوطن، ويمكن أن تُشعِر المحطة بالضيق، الذهاب إلى الحمام، وهو إجراء دقيق ينطوي على شفط، أمر غير سار، وانعدام الجاذبية يجعل رواد الفضاء يشعرون بالاحتقان المستمر، حيث تتحرك السوائل في أجسامهم، وقال سكوت كيلي، رائد الفضاء السابق في ناسا الذي قضى ما يقرب من عام على متن محطة الفضاء الدولية، في مقابلة: "أعتقد أن المهمة الفضائية المثالية تستغرق حوالي شهرًا، لأنها تعطيك الوقت الكافي لتبدأ الشعور بالطبيعية، ثم تعود إلى المنزل".