"ما كان يجب أن أقول هذا".. بايدن يكشف بطريق الخطأ وصية جيمي كارتر

ووفقًا للتقرير، يجمع بايدن وكارتر علاقة طويلة بدأت عام 1976 حيث كان بايدن أول مسؤول منتخب خارج جورجيا يؤيد انتخاب كارتر لمنصب الرئيس في عام 1976. وفي عام 2020، وصف كارتر زميله الديموقراطي بأنه "الداعم الأول والأكثر فاعلية في مجلس الشيوخ، وكذلك كان صديقًا مخلصًا ومتفانيًا في تأييده الرئاسي.