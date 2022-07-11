حرائق كاليفورنيا تهدد أكبر وأطول أشجار العالم

الحرائق التي اندلعت في السابع من شهر يوليو الجاري، باتت تهدد 500 شجرة "سيكويا" الشهيرة بمنطقة ماريبوسا غروف، حيث يُعتقد أن هذه الأشجار يبلغ عمرها نحو 3 آلاف عام، والخبر الجيد أن هذه النار لم تأت، حتى الآن، على أيّ منها.