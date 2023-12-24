غيّر طريقته في غزو خلايا الجسم.. هل يستهدف متحور كورونا الجديد أمعاء البشر؟

وقال مارك جونسون، عالم الفيروسات الجزيئية وأستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة في "جامعة ميسوري": "من الممكن أن يكون تركيز متغير JN.1 السائد حديثاً لكوفيد أكبر على القناة الهضمية"، لكنه أوضح أنه لا يوجد دليل مباشر على النظرية حتى الآن، مشيراً إلى أن الكثير من الفيروسات التاجية الأخرى تصيب القناة الهضمية، لذلك لن يكون الأمر مفاجئاً.