زوكربيرج: ماسك "غير جاد" فيما يتعلق بـ"قتال القفص"

وكان ماسك قد عرض على زوكربيرج في وقت سابق من شهر يونيو خوض مباراة ضمن لعبة "القتال المختلط"، واقترح أن تكون منافسة "قتال قفص"، ووافق فعلًا زوكربيرج على العرض؛ وهو ما أثار اهتمامًا عالميًّا كبيرًا.