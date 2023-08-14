زوكربيرج: ماسك "غير جاد" فيما يتعلق بـ"قتال القفص"

قال الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" الأمريكية مارك زوكربيرج: إن الملياردير الأمريكي ومالك "إكس" (تويتر سابقًا)، إيلون ماسك، غير جاد فيما يتعلق بوعده السابق بقتال يطلق عليه "قتال القفص".
وكشف زوكربيرج في تدوينة عبر منصته الجديدة "ثريدز"، أنه قدّم عرضًا يتضمن موعدًا حقيقيًّا للقتال مع ماسك؛ ولكنه تعلل بأعذار وصفها بـ"الواهية".
وكان ماسك قد عرض على زوكربيرج في وقت سابق من شهر يونيو خوض مباراة ضمن لعبة "القتال المختلط"، واقترح أن تكون منافسة "قتال قفص"، ووافق فعلًا زوكربيرج على العرض؛ وهو ما أثار اهتمامًا عالميًّا كبيرًا.
وقال زوكربيرج إنه اقترح 26 أغسطس للقتال في القفص، وقال وزير الثقافة الإيطالي إنه عرض على ماسك استضافة المواجهة في بلاده كحدث خيري.
ولكن رئيس ميتا قال إن ماسك أكد أنه لن يكون متواجدًا في الموعد؛ لأنه يحتاج لإجراء عملية جراحية؛ وهذا الأمر يتطلب إجراء جولة تدريبية في الفناء الخلفي لمنزله بدلًا من ذلك.
وتابع زوكربيرج: "إذا كان إيلون جادًّا بشأن موعد حقيقي وحدَث رسمي؛ فهو يعرف كيف يصل إلي؛ وإلا فقد حان الوقت للمضيّ قدمًا. سأركز على التنافس مع الأشخاص الذين يأخذون الرياضة على محمل الجد".
وفي المقابل رد ماسك على زوكربيرج في تدوينة على "إكس" وصف فيها رئيس ميتا بـ"الدجاجة".
جدير بالذكر أن رئيس ميتا، يحصل فعليًّا على تدريبات في فنون القتال المختلط، وفاز مؤخرًا ببطولات جيو جيتسو.