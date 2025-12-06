من الشعر المبلل إلى المضادات الحيوية.. تقرير يكشف أشهر 9 خرافات عن نزلات البرد

يرد التقرير على مقولة "أن نزلات البرد لا تسبب الحمى، بل فقط الأنفلونزا هي التي تسببها" موضحًا أن كلا المرضين قد يصاحبهما ارتفاع الحرارة. كما يذكّر بأن الشخص قد يكون معديًا حتى دون حمى، بل وقبل ظهور الأعراض.