شاهد.. ما فعلته كلاب ضالة بطفل أردني

وعبّر الأردنيون عن غضبهم لعدم إيجاد حل لهذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق العديد من السكان، حيث تعرض طفل قبل يومين لهجوم شرس أيضاً من كلب في محافظة إربد، ونقل إلى المستشفى بعد تعرضه لجروح خطرة.