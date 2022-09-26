شاهد.. ما فعلته كلاب ضالة بطفل أردني

أظهر مقطع فيديو وثّقته إحدى الكاميرات لحظات مرعبة عاشها طفل أردني، عندما تعرض لهجوم شرس من قبل قطيع من ثمانية كلاب ضالة في منطقة عين الباشا القريبة من العاصمة عمان، حسب ما نشرت وسائل إعلام محلية الأحد.
وأظهر الفيديو لحظة هجوم ثمانية كلاب ضالة على الطفل، ومحاولته إبعادها، إلا أن عددها الكبير فاق قدرته على التصدي لها في وضح النهار.
وتزامن الهجوم من الكلاب مع مرور إحدى المركبات على الطريق، حيث أسرع السائق لمساعدة الطفل، فيما هرع بعض المارة للمساعدة أيضاً في محاولة لإبعاد الكلاب التي هجمت على الصغير.
ويظهر في الفيديو كيف جرى الصغير نحو أحد المارة ليشعر بالأمان، فيما هبط قائد السيارة وتعاون مع قائد سيارة أخرى في التصدي للكلاب التي هربت من المكان، بينما كان الطفل يجري نحو منزله.
وعبّر الأردنيون عن غضبهم لعدم إيجاد حل لهذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق العديد من السكان، حيث تعرض طفل قبل يومين لهجوم شرس أيضاً من كلب في محافظة إربد، ونقل إلى المستشفى بعد تعرضه لجروح خطرة.