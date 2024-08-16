حول العالم في صورة: باللكمات.. شجار حار في البرلمان التركي ينتهي بالدماء

وسرعان ما تحولت الجلسة إلى حالة من الهرج والمرج بعد انضمام عدد من الأعضاء إلى العراك حامي الوطيس استمر لما يقرب من نصف الساعة من اللكمات المتبادلة، وبعد أن تحولت ساحة البرلمان إلى ساحة معركة حربية سالت فيها دماء بعض النواب.