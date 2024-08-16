حول العالم في صورة: باللكمات.. شجار حار في البرلمان التركي ينتهي بالدماء

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" نشاهد شجاراً حاراً بين نائبين في البرلمان التركي خلال جلسة طارئة للنظر في مصير أحد النواب المعتقلين في السجون التركية.
ونشب الشجار بين عضوي البرلمان عندما قام النائب ألباي أوزالان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض أحمد سيك بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل جان أتالاي.
وسرعان ما تحولت الجلسة إلى حالة من الهرج والمرج بعد انضمام عدد من الأعضاء إلى العراك حامي الوطيس استمر لما يقرب من نصف الساعة من اللكمات المتبادلة، وبعد أن تحولت ساحة البرلمان إلى ساحة معركة حربية سالت فيها دماء بعض النواب.
واضطر رئيس الجلسة إلى تعليقها حتى تهدأ الأمور بعد أن بلغت الأمور مبلغاً، واشتد العراك بين جميع الأطراف من مختلف الأحزاب التركية المشاركة في الجلسة البرلمانية.