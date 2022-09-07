مصر ترصد أول إصابة بجدري القردة.. وتكشف وضع المريض

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أنه تم رصد الحالة، وهي لمواطن مصري يقيم بدولة أوروبية، في إطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي في البلاد، وفقاً لسكاي نيوز عربية.