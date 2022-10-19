تزوجوا الثانية ولكم منحة! قصة الخبر المثير في ليبيا

كما تداولت العديد من الحسابات على مواقع التواصل خبرًا وصفته بالعاجل، مرفق مع تعليق كتب فيه: "السيد عبدالحميد الدبيبة يصدر قرارًا بصرف مبلغ 30 ألف دينار لكل ليبي يتزوج الزوجة الثانية على ألا يقل عمرها عن 25 سنة".

لا قرارات

وقالت "فرانس برس": بينما فجّر هذا "العاجل المزعوم" بلبلة كبيرة في البلاد، تبيّن أنه خاطئ تمامًا، خصوصًا أنه لم يُنشر على المواقع الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية أو على مواقع إخبارية موثوقة، فالسلطات في طرابلس لم تُصدر أي قرارات مماثلة!