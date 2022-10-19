تزوجوا الثانية ولكم منحة! قصة الخبر المثير في ليبيا

انشغل الليبيون خلال الأيام الماضية، بخبر انتشر كالنار في الهشيم، يفيد بمنح حكومة عبدالحميد الدبيبة منحة لكل من يتزوج بامرأة ثانية.
وحسب وكالة "فرانس برس"، جاء في الخبر أن الدبيبة أصدر قرارًا بصرف مبلغ 30 ألف دينار لكل ليبي قرر أن يتزوج امرأة ثانية.
كما تداولت العديد من الحسابات على مواقع التواصل خبرًا وصفته بالعاجل، مرفق مع تعليق كتب فيه: "السيد عبدالحميد الدبيبة يصدر قرارًا بصرف مبلغ 30 ألف دينار لكل ليبي يتزوج الزوجة الثانية على ألا يقل عمرها عن 25 سنة".
لا قرارات
وقالت "فرانس برس": بينما فجّر هذا "العاجل المزعوم" بلبلة كبيرة في البلاد، تبيّن أنه خاطئ تمامًا، خصوصًا أنه لم يُنشر على المواقع الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية أو على مواقع إخبارية موثوقة، فالسلطات في طرابلس لم تُصدر أي قرارات مماثلة!
تعدد الزوجات قانوني
يشار إلى أن القانون الليبي يسمح منذ عقود بتعدّد الزوجات شرط الحصول على موافقة الزوجة الأولى، لكنّ هذا الشرط ألغي بعد سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011.
وفي سبتمبر من العام 2021، أطلقت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس "منظومة منحة دعم الزواج" لدعم الشباب المقبلين على الزواج بإعطاء مبلغ 40 ألف دينار مناصفة لكل ثنائي، شرط أن تكون الشابة ليبية، لكن دون أن يكون لها أي علاقة بتعدد الزوجات.