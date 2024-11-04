ضلعت فيها طليقته.. داخلية الكويت تكشف جريمة "تلفيق" تهمة حيازة مخدرات لمقيم

وأكدت الوزارة في البيان "أن لا أحد فوق القانون، وأن مهمة رجل الأمن الأساسية هي حفظ الأمن والكشف عن الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه"، وشددت على التزامها بـ"تحقيق العدالة وحرصها التام على تقديم المتهمين إلى العدالة في جميع القضايا"؛ وفقًا للبيان.